Новият ръководител на Twitter Илон Мъск заяви днес, че сайтът ще събира 8 долара месечна такса за верифициране на акаунтите на потребителите.

"Власт за хората! Синьо за 8 долара на месец", написа милиардерът предприемач в Twitter във връзка с известната синя отметка на платформата, като заяви, че новият план ще преобърне "сегашната система на господарите и крепостните селяни" и ще създаде нов поток от приходи за компанията.

$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I’m gone like Enron.