Най- малко петима души загинаха, а други четирима са ранени при взрив на метан във въглищна мина в Централен Казахстан, съобщиха официални източници.

"Внезапно изпускане на газ при сондиране на дренажен кладенец доведе до смъртта на петима работници" в мина "Ленин", собственост на ArcelorMittal, заяви за АФП Руслан Иманкулов, говорител на Министерството на извънредните ситуации.

Иманкулов добави, че четирима са в болница, а 106 са евакуирани.

Мината се намира в богатия на ресурси регион Караганда, чийто губернатор заяви, че инцидентът е причинен от "експлозия на метан" - газ, който в комбинация с определено количество кислород може да се възпламени.

Правителствена комисия започна разследване има ли нарушения на правилата за безопасност.

Казахстанският президент Касъм-Жомарт Токаев изказа съболезнования на семействата и близките на загиналите работници и пожела бързо възстановяване на ранените.

Казахстан е бивша съветска република и водеща икономика в Централна Азия. Има значителни залежи на нефт, газ и въглища, както и на уран, манган, желязо и хром.

В страните от бившия Съветски съюз инцидентите в мините са чести поради разрушаването на съоръженията и небрежния подход към безопасността, коментират от АФП.