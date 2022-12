След победата с 3:0 над Хърватия в полуфиналния мач, Лионел Меси и компания си осигуриха място на финала на Световното първенство в Катар. Аржентина ще се изправи срещу втория финалист (Франция или Мароко), който ще бъде определен тази вечер.

Във вторник латиносите поведоха, след като нападателят Хулиан Алварес спечели дузпа в 31-ата минута. Меси изпълни наказателния удар и така резултатът стана 1:0 за Аржентина.

Хърватската мечта на Мондиала приключи: Аржентина отива на финал (СНИМКИ)

Голът се оказа специален за страната и за новото дуо.

Преди десет години Алварес е бил като всеки млад фен в Аржентина и е гледал с възхищение към футболния герой на страната - Меси. Когато му се отдала възможност, 12-годишният Алварес помолил идола си за снимка и автограф.

Julian Alvarez went from asking Messi for a photo when he was a kid to scoring his first goal for Argentina and celebrating with Messi afterwards 💙



