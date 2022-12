Четирима души са ранени при срутване на платформа на луксозен ресторант в квартал "Бебек Арнавуткьой" на брега на Босфора.

По данни на вестник "Миллиет" около 15-20 клиенти са паднали във водите на Босфора, но със съдействието на притичали се на помощ хора от ресторанта и от околните заведения, всички били извадени от водата невредими. Пожарни коли, линейки и медицински екипи са изпратени на мястото на инцидента.

Panic at a luxury #restaurant in Istanbul: The pier collapsed and customers fell into the sea. 4 people were injured. At the same time, Those who fell into the sea were rescued.#Istanbul #Turkey #Accident #Collapse pic.twitter.com/qngHKtEssw