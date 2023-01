Подписването на Кристиано Роналдо с отбора на "Ал Насър" е една от най-важните спортни новини през последните години. След като спечели всичко в най-високото ниво на европейския футбол, голмайсторът на Шампионската лига реши да прекара залеза на кариерата си в екзотичната Саудитска Арабия в "Ал Насър".

Техните вечни съперници "Ал Хилал", настоящ шампион на саудитската лига, се опитаха да "засенчат" пристигането на историческия голмайстор на националния отбор на Португалия, продавайки фланелки с името на Лионел Меси, който е основен съперник на Кристиано Роналдо.

News of the transfer of Lionel Messi to the Saudi club Al Hilal. Saudi Arabia is not an European country is a barbarism country because almost they live in tents ⛺️ and ride camels 🐪 they are Bedouin people 😞 pic.twitter.com/T5PcgjrdDN