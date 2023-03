Тежък инцидент беляза свободните тренировки и първите квалификации за Гран при на Португалия преди утрешния старт на първото състезание за сезона в MotoGP, пише gong. Пол Еспаргаро от тима на Пол Еспаргаро "GASGAS Factory Racing" излетя от завой и направи ужасяващо падане, превъртайки се многократно през чакъла, та чак до огражденията. Ударът изглеждаше зловещ и имаше страх за това колко сериозни са травмите на испанеца.

Sending the biggest of well wishes to @polespargaro ❤️



You're made of tough stuff, Pol! We're all with you and we'll see you when you're ready to return! 💪#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/sDvINV2i76