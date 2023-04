Три състезателни коня умряха по време на най-голямата конна надпревара във Великобритания Гранд Нешънъл. Ежегодното събитие в Мърсисайд мина под знака на протести на активисти, защитаващи правата на животните, като общо 118 души са арестувани.

Състезанието, гледано на живо от 70 хиляди по трибуните и още милиони по телевизията, бе помрачено от фатално падане още на първото препятствие на коня Хил Сикстийн. В предишните два дни от надпреварата живота си загубиха още два състезателни коня - Дарк Рейвън и Енвой Спешъл.

Стартът в събота започна със закъснение, след като около 15 активисти нахлуха на пистата и се залепиха за препятствията, което наложи намеса на полицията. Стотици други протестираха пред хиподрума и вътре в него. "Общо 118 души са арестувани по подозрение за нанасяне на щети и нарушаване на обществения ред", обявиха от полицията в Мърсисайд.

THIS IS WHAT WE WERE TRYING TO STOP FROM HAPPENING.



Several horses fell during this race - how many will be killed due to their injuries?



Absolutely heartbreaking chaos for horses that never got a choice in the matter.



MAKE SURE THE GRAND NATIONAL NEVER HAPPENS AGAIN.

Sign… pic.twitter.com/DFMnR5nBZC