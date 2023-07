Шестима души бяха убити и един ранен при нападение в детска градина в южната китайска провинция Гуандун в понеделник, съобщи говорител на градската управа.

"Сред жертвите са един учител, двама родители и трима ученици", каза тя.

Служителката не предостави подробности за самоличността и възрастта на жертвите, нито за оръжието, използвано при нападението, което е извършено в град Лиандзян.

