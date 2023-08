Трима души са загинали в Калифорния, когато хеликоптерът им се е разбил в склон, след като се е сблъскал с друг хеликоптер, докато екипът се е борил с горски пожар, съобщиха от службата за извънредни ситуации, предаде АФП.

Хеликоптерите са били изпратени да се борят с пожар, избухнал в храсталаци в Кабазон, градче на около 85 мили (137 км) източно от Лос Анджелис, когато са се сблъскали във въздуха, заяви пред репортери началникът на южния регион на пожарната в Кал Дейвид Фулчър.

Единият хеликоптер е успял да се приземи безопасно наблизо.

"За съжаление, вторият хеликоптер се разби и по трагичен начин загинаха и тримата му членове, сред които един началник на подразделение на Кал Файър, един капитан на Кал Файър и един пилот на клиент по договор", каза Фулчър.

Той изрази съболезнования на семействата на загиналите, като добави: "Загубихме трима велики личности."

Властите съобщиха в социалните медии, че пожарът е нараснал до около три акра (1,2 хектара) в Кабазон, докато пожарникарите са реагирали.

