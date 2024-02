Около хиляда гвардейци ще пътуват от Флорида до Тексас, за да помогнат за разрешаването на ситуацията на границата. Това обяви губернаторът на щата Рон ДеСантис в изявление, публикувано в социалната мрежа Х.

"Това, което казваме като жители на Флорида, е, че трябва да спрем инвазията по южната граница веднъж завинаги", заявява ДеСантис, говорейки пред репортери.

