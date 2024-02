„Политковская, Литвиненко, Магнитски, Немцов, Навални са само някои от най-известните имена в дългия списък на критиците, убити от Путин.“ Това пише украинският външен министър Дмитро Кулеба в Х.

Той посочи, че след всяко убийство е следвала реакция на възмущение, но „в крайна сметка на Путин му се размина и световните лидери отново му стиснаха ръката“. „Това го насърчи да продължи да убива хора“, пише още украинският политик.

Politkovskaya, Litvinenko, Magnitsky, Nemtsov, Navalny are only some of the most well-known names on the long list of critics killed by Putin.



There was outrage after each murder, but Putin eventually got away with it, and world leaders shook his hand again. This encouraged him…