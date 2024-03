Птица от рядък вид стана причина за спирането на фонтан пред хотел в Лас Вегас. Ръководството на "Беладжио" обяви с пост в социалните мрежи, че жълтоклюн гмуркач, се е настанил в изкуственото езеро и се чувства доста комфортно. Птицата е сред 10-те най-редки пернати на територията на САЩ.

Фонтанът, който работи под музикален съпровод, е една от забележителностите на града.

Става въпрос за млада птица, която е търсила защита от буря. Не е необичайно за мигриращите птици да посещават долината. "Жълтоклюните гмуркачи обикновено гнездят около Северния полярен кръг и зимуват в Канада, САЩ, Норвегия, Сибир", каза Кърт Бъзард, наблюдател на птици. "Гмуркачът вероятно се е изгубил и е бил дезориентиран", допълва той.

Снимка: БТА

След намесата на експерти гмуркачът е бил заловен невредим и пуснат на свобода на по-спокойно място в щата Невада, откъдето се очаква да продължи полета си на север.

The Yellow Billed Loon is no longer in the fountain of the Bellagio casino in the Vegas Strip😅.



The entire scenario is so funny to me. And the fact that the city and casino showed off the bird, but showed a mallard instead😭 https://t.co/d8qXtIH1Hq