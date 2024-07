Най-добрият български тенисист Григор Димитров отпадна по изключително неприятен начин от руснака Даниил Медведев в сблъсък от 1/8-финалите на „Уимбълдън“, пише Gong.bg .

Българинът получи контузия при 3:2 гейма в негова полза и сервис на Медведев в първия сет, когато се подхлъзна. След това той поиска медицински таймаут и опита да продължи, но изобщо не можеше да отговори на ударите на руснака и при резултат 5:3 гейма за световния №5 реши да сложи край на участието си.

Димитров стигна до осминафиналите на „Уимбълдън“ след чиста победа над френския ветеран Гаел Монфис, докато Медведев довърши Ян-Ленард Щруф от Германия в четири сета. Досега българинът и руснакът са се изправяли един срещу друг десет пъти, като предимството в преките двубои е на страната на Медведев – 7:3. Единственият им мач на трева досега обаче бе спечелен от Григор - на турнира в Куинс през 2017-а година.

