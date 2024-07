Григор Димитров победи французинът Гаел Монфис с 3:0 сета на "Уимбълдън" с резултат 6:3,6:4,6:3 за час и 47 минути.

Той наниза шест аса и направи само една двойна грешка за победата. На 1/8 финалите на "Уимбълдън", Григор ще се изправи срещу Данийл Медведев, съобщи Gong.bg.

Two former boys' singles champions face off on No.1 Court #Wimbledon | @Gael_Monfils | @GrigorDimitrov pic.twitter.com/g3rOc7Q74t