Доналд Тръмп ще удари камбаната за откриването на Нюйоркската фондова борса днес, в същия ден, в който се очаква да бъде определен за "Личност на годината“ на списание TIME. Новината съобщи "Ройтерс".

Новоизбраният президент от Републиканската партия е натрупал състоянието си като инвеститор в недвижими имоти в Ню Йорк, преди да се насочи към политиката, припомня Ройтерс. По време на първия си мандат като президент той измерваше успеха си отчасти чрез силата на фондовия пазар, който досега е приветствал неговото преизбиране.

Привилегията за удряне на камбаната, което означава началото или края на търговския ден на най-голямата фондова борса в света, е считано за оказване на чест. Исторически този акт е бил запазен за ръководителите на компании, но известни личности и политици като Роналд Рейгън, Нелсън Мандела и Арнолд Шварценегер също са го правили.

