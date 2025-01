Григор Димитров се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите АТП 250 в Бризбейн.

В мач от втория кръг българинът победи с 6:2, 7:6(5) представителя на домакините Александър Вукич. Срещата продължи само 85 минути, като премина изцяло под контрола на 33-годишния Димитров, който наниза 12 аса, спечели всички 10 гейма на свое подаване и взе 31 от 33 точки при вкаран първи сервис.

Първият пробив в мача за защитаващия титлата си от миналата година Димитров дойде в четвъртия гейм. В шестия той пропусна нови три шанса за втори пробив, но такъв все пак реализира в осмия гейм. Той затвори сета от третата си възможност, за да вземе откриващата част 28 минути след началото ѝ.

Доста по-равностойно лице успя да покаже Вукич във втория сет на мача. Австралиецът, който е 68-и в ранглистата, този път не допусна пробиви. В десетия гейм на втория сет той дори отрази три мачбола на свой сервис, но това не му даде психологическо предимство. Стигна се до тайбрек, в който Димитров поведе с 3:1 точки, след това с 5:3, а накрая и с 6:4, за да приключи срещата със 7:5 точки при петия си мачбол.

