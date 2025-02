Премиерът на България Росен Желязков поздрави Християндемократичен съюз/Християнсоциален съюз (ХДС/ХСС) и Фридрих Мерц за победата на изборите за Бундестаг. Той написа в Х, че с нетърпение очаква "задълбочаване на сътрудничеството като съюзници за силен и проспериращ Европейски съюз".

Congratulations to @_FriedrichMerz & @CDU & @CSU on their impressive election victory!

I look forward to deepening 🇧🇬🇩🇪 cooperation as allies for a strong and prosperous 🇪🇺. Wishing you success!