Топ мениджърката на Neuralink Сиобхан Зилис е родила четвъртото си дете от американския бизнесмен Илон Мъск. Това съобщи самата тя на страницата си в социалната мрежа X.

„Обсъждах това с Илон и в светлината на рождения ден на красивата Аркадия решихме, че ще си струва да бъдем откровени за нашия прекрасен и невероятен син, Селдън Ликург“, отбеляза тя. Така милиардерът стана баща за четиринадесети път, пише The Independent.

По-рано бившата приятелка на Мъск, певицата Граймс, призова предприемача спешно да помогне на общото им дете. В четвъртък, 20 февруари, певицата се свърза с него в социалната мрежа X с молба да помогне за „здравословното състояние на детето“.

Elon Musk and Shivon Zilis have welcomed their fourth child together, a baby boy named Seldon Lycurgus



Read Here: https://t.co/8CkJTw7gS5#DNAUpdates | #ElonMusk | #ShivonZilis | #SeldonLycurgus pic.twitter.com/nSrBbW297x