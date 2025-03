Жител на американския щат Ню Джърси намери 11 бутилки 100-годишно уиски на плаж близо до Атлантик Сити. 28-годишният спасител от бреговата охрана Остин Контеджакомо откри мистериозните бутилки, благодарение на кучето си. Той излязъл на разходка с него на плажа след дежурната смяна и животното изведнъж намерило нещо в пясъка. Находката се оказала стара стъклена бутилка във формата на колба с тъмна течност вътре.

Rare and mysterious whiskey bottles wash up on NJ beach https://t.co/TdJO4x8zfa pic.twitter.com/8jcoCiv6zv