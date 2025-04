Китайският президент Си Дзинпин пристигна във виетнамската столица Ханой за първото си официално пътуване в чужбина за тази година, предаде агенция "Синхуа".

По време на обиколката си в Югоизточна Азия той ще посети също Малайзия и Камбоджа.

Путин е провел телефонен разговор със Си Дзинпин

Пекин се стреми да укрепи регионалните търговски връзки и да компенсира въздействието на огромните мита, въведени от американския му колега Доналд Тръмп.

