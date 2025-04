Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску даде снощи интервю за американския журналист Тъкър Карлсън, в което коментира защо е бил анулиран спечеленият от него първи тур на президентските избори миналата година.

Пред бившия водещ на „Фокс нюз” румънският крайнодесен политик обвинява „системата“, че не иска мир и казва, че неговата ситуация е копие на това, през което е преминал президентът на САЩ Доналд Тръмп, отбелязват румънската телевизия „Реалитатя” и в. "Адевърул".

Интервюто на Джорджеску е цитирано днес от водещите румънски медии.

„В момента, в който не си част от играта, те застават нащрек, защото знаят, че ще загубят, осъзнават, че ще загубят властта и парите си“, казва Джорджеску в интервюто, цитиран от телевизия „Реалитатя”.

Според него румънският народ е наясно с чуждестранното влияние в процеса на изборите.

„Системата в Румъния приложи на практика това, което вече беше решила, в смисъл, че веднага ме извади от изборната надпревара“, каза Джорджеску, коментирайки анулирането на президентските избори миналата година.

Старт на предизборната кампания в Румъния

Той подчерта, че вторият тур на изборите е бил отменен незаконно и противоконституционно.

“Те откраднаха гласовете и ме обвиниха в руско влияние. Разбира се, няма никакви доказателства. И дори днес, когато ние с вас провеждаме това интервю, няма абсолютно никакви доказателства“, заяви пред Тъкър Карлсън бившият кандидат за президент на Румъния.

Според Джорджеску "това е ситуация, копирана от тази на Доналд Тръмп по време на кампанията му“. „Ситуацията е абсолютно същата! Те не са измислили нищо ново, точно същите неща“, казва той и допълва, че и двамата с Тръмп са били обвинени несправедливо във връзки с Русия.

По негови думи повторението на президентските избори, което предстои през месец май, „е още една измама, дори по-голяма от предишната“.

"Цялата система в Румъния, 100%, е контролирана отвън. Преди изборите в САЩ беше контролирана от Антъни Блинкън. След изборите е контролирана от Франция", заявява в интервюто Джорджеску, цитиран от "Адевърул".

Според него Румъния може да стане поле на Трета световна война.

„Те нямат нужда от свободна Румъния. Да отбележа, че най-голямата база на НАТО е в Румъния и те искат да започнат Трета световна война от Румъния и искат да намесят Европа“, каза още в интервюто Калин Джорджеску, цитиран от „Адевърул“.

Бившият кандидат за президент изрази тревогата си от глобалния контрол и каза, че страхът е най-важният инструмент за манипулация на масите. Според него президентът на САЩ Доналд Тръмп е единственият шанс за демокрация и свободен свят, пише "Адевърул".

Американският журналист Тъкър Карлсън е отявлен поддръжник на избрания президент на САЩ Доналд Тръмп. Той интервюира руския президент Владимир Путин през февруари 2024 г., което беше първото интервю на Путин с американски журналист, откакто руските сили нахлуха в Украйна през 2022 година.

