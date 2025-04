Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че би сметнал за пълна победа, ако САЩ могат да наложат мита върху вноса до 50% в рамките на една година.

Той също така смята, че САЩ ще спечелят цяло състояние и че компаниите няма да преместят производството си в САЩ, ако няма мита.

"Ние получаваме милиарди долари, каквито средства никога преди не сме взимали досега", каза той в обширно интервю за списание Time.

Китай към Доналд Тръмп: Ако искате търговски преговори, отменете митата

Тръмп коментира и планираните инвестиции в САЩ от големи технологични компании, включително Apple и Nvidia, заявявайки, че те "нямат избор, защото няма да могат да плащат митата, ако не го направят". Той също така твърди, че малките предприятия ще бъдат "по-голям бенефициент" от неговата икономическа политика, отколкото големите фирми.

В същото интервю за Time, чиято пълна версия беше публикувана в петък, Доналд Тръмп заяви, че китайският президент Си Цзинпин му се е обадил по телефона.

The first 100 days of President Donald Trump’s second term have been among the most destabilizing in American history.



He sat down with TIME at the White House on April 22 for a rare long-form, on-the-record interview about the last three months. Read our story:… pic.twitter.com/FkCTUxCviT