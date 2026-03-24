Доналд Тръмп е обвинил Пийт Хегсет, че нападението над Иран е всъщност негова идея. Това каза в "Денят на живо" по NOVA NEWS международният анализатор доцент Искрен Иванов. Има разлика между визията на Тръмп и тази на неговите съветници за това как да продължи конфликтът в Близкия изток, каза още експертът.

"Конфликт е, когато двете страни контролират ситуацията. Ако тя започне да ги контролира, което не е изключено, тогава този конфликт ще премине в криза", посочи той. Анализаторът коментира още, че поради липса на вътрешен консенсус и ясна стратегия във Вашингтон, сигналите, които американският президент изпраща към съюзниците си, са толкова разнопосочни.

Вашингтон и Техеран с противоречиви сигнали за преговори

Той нарече подходът на Тръмп "Зиг-заг" и обясни, че той се дължи основно на два фактора. Първият е ядрената програма на Иран, която трябва да бъде унищожена. Вторият е защитата на съюзниците на САЩ в региона. В този случай това е Израел.

"Когато говорим за някаква форма на комуникация, каквато са преговорите, тогава посредникът трябва да е еднакво приемлив и за двете страни", смята доцент Иванов. Според него с помощта на частични преговори много трудно ще се постигне консенсус, защото за нито една от страните няма приемлив посредник.

По думите на международния анализатор тепърва предстои да се реши каква е крайната цел на администрацията на Тръмп.

