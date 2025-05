Космическия телескоп „Хъбъл“ на NASA/ESA засне далечна галактика, която сега се намира на около 19,5 милиарда светлинни години от Земята. Тя вижда такава, каквато е била преди около 11 милиарда години, когато е била на разстояние 5,5 милиарда светлинни години и е започнала своето пътешествие към нас през разширяващото се пространство).

• Известна като HerS 020941.1+001557, тази отдалечена галактика се вижда като червена дъга, частично обгръщаща елиптична галактика, която се намира на преден план. Тя е разположена на около 2,7 милиарда светлинни години от нас.

• Елиптичната галактика е наречена SDSS J020941.27+001558.4. Тя се вижда като ярка точка в центъра на изображението с широка мъглива област от звезди.

• Трета галактика, наречена SDSS J020941.23+001600.7, изглежда сякаш пресича част от извиващия се червен полумесец светлина, създаден от далечната галактика.

The faraway galaxy HerS 020941.1+001557 (rolls off the tongue!) appears in this Hubble image as the red arc partially encircling the bright elliptical galaxy at center.



Why does it look like that? ⬇️ pic.twitter.com/8irc58YSWP