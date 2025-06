Израелските военни сили са открили телата на двама души с израелски-американско гражданство, отведени в Газа като заложници по време на нападението на „Хамас“ Израел на 7 октомври 2023 г., съобщиха властите.

Джуди Уайнстийн Хагай, на 70 години, която е имала и канадско гражданство, и съпругът ѝ Гади Хагай, на 72 години, са били убити от въоръжени бойци от групировката Mujahideen Brigades, когато са нападнали кибуца Нир Оз, се казва в изявлението.

Телата им са открити през нощта в южната част на Газа, в района на Хан Юнис, и са върнати в Израел за съдебно-медицинска идентификация.

В момента в Газа има още 56 заложници, държани от „Хамас“, като поне 20 от тях са смятани за живи.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че той и съпругата му изразяват съболезнованията си към семействата на Джуди и Гади Хагай.

This is Judy Weinstein, 70, and her partner Gadi Haggai, 72, parents and grandparents.



