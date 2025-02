Израелската армия е получила от Червения кръст „телата на четирима загинали заложници“, предадени от „Хамас“ съгласно споразумението за спиране на огъня. Автоколона на хуманитарната организация взе четири ковчега от град Хан Юнис, Южна Газа, с тленните останки на 4-годишната Ариел Бибас, на 8-месечния Кфир Бибас и на майка им. Четвъртият заложник е 83-годишният Одед Лифшиц. Очаква се телата им да бъдат предадени на близките им.

„Тази новина разрязва сърцата ни като с нож – сърцата на семействата и на хората по целия свят. С голяма тъга приехме вестта за Шири, Кфир и Ариел Бибас и Одед Лифшиц, които бяха отвлечени живи и ще се завърнат покойници“, се казва в изявление на Форума за заложниците и изчезналите в Израел.

„Хамас” е готова да освободи всички останали израелски заложници наведнъж

Двете деца на семейство Бибас се превърнаха в най-разпознаваемите жертви на терористичните атаки срещу Израел на 7 октомври. Кфир, който по време на отвличането е бил едва на девет месеца, е най-малкият заложник и жертва. Негова снимка, на която държи розов плюшен слон и гледа с усмивка към камерата, беше използвана в множество кампании и протести по целия свят.

Брат му Ариел, който беше на четири години по време на атаката, често е показван на снимка, направена във фризьорски салон.

Майка им Шири била на 32 години, когато е отвлечена. Баща им Ярден беше освободен по-рано този месец след 484 дни в плен. Тогава той помоли за информация за съдбата на съпругата и синовете си. През ноември 2023 г. „Хамас” обяви, че те са били убити при израелски въздушен удар, но така и не представиха доказателства.

Одед Лифшиц беше на 83 години, когато той и съпругата му Йохевед бяха отвлечени от дома си в кибуца Нир Оз. Йохевед бе един от двамата заложници, освободени от „Хамас“ по-късно същия месец, докато Одед остана в плен.

