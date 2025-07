Главният изпълнителен директор на Х, социалната мрежа на Илон Мъск, обяви, че напуска. Линда Якарино, която зае поста преди две години написа, че е благодарна на Мъск, за това, че й е поверил отговорността да защитава свободата на словото, да промени компанията и да трансформира Х в приложението за всичко.

В соя профил в Х Якарино остави позитивно послание за времето си в компанията. Тя заяви, че е благодарна за двете година начело на социалната платформа и изрази гордост от постигнатото.

After two incredible years, I’ve decided to step down as CEO of 𝕏.



When @elonmusk and I first spoke of his vision for X, I knew it would be the opportunity of a lifetime to carry out the extraordinary mission of this company. I’m immensely grateful to him for entrusting me…