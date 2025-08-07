Притеснения в търговците, рекламиращи онлайн в глобалните рекламни платформи като Googel и Meta. От утре те могат да се окажат нарушители на закона, тъй като могат да рекламират в дигиталните платформи само в една валута. Причината е техническа невъзможност на платформите да изписват двете валути едновременно в една оферта.

Притесненията на бранша са, че ако продължат да рекламират в една валута, то от утре те биха били нарушители на закона. А рекламата без цена не е ефективна и крие риск от финансови загуби, смятат търговците.

Изписването на стойността в лев и евро едновременно в една реклама в дигиталните платформи, каквото задължение имат търговците от утре, притесни бранша.

Левове в евро: Часове до влизането в сила на двойното обозначение на цените (ОБЗОР)

„Тези платформи не позволяват да рекламираш стока, която е обозначена в две валути едновременно. В общите им условия много отдавна е обозначено, че е така. Това трябваше да се предвиди като изключение в Закона за еврото”, смята Галин Попов от Асоциацията на търговците на нехранителни стоки.



От бранша твърдят, че липсата на изключение за рекламите в дигиталните платформи лишава търговците от ефективен канал за реклама.



„Наказуемо е, ако изпишат цената само в един вид валута. Вероятно трябва да се предвиди изключение, което означава отново да има промени в закона и то трябва да са относително спешни, защото когато лишиш пазара от такъв канал, това води до дългосрочни негативи”, смята Галин Попов.

Големите вериги също призоваха за изключение при доказана техническа невъзможност.

„Онлайн търговията в България е поставена в ситуация, при която законът изисква изписване на цени в две валути, но глобалните рекламни платформи технически не го позволяват”, се казва в позиция.



От Комисията за защита на потребители заявиха за NOVA, че не става въпрос за пропуск в законодателството и няма нужда онлайн рекламите да бъдат включвани в изключенията от изискванията за двойно обозначаване. При кликване на конкретен продукт в сайта се виждат обозначените цени в двете валути. „В социалните мрежи могат да се публикуват реклами, като се изписва текст и се качват снимки, на които са означени две цени -в лева и евро. Следователно българските онлайн търговци могат да рекламират своите стоки и услуги в социалните мрежи без да нарушават закона", се казва в позицията.