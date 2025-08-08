Детска игра с пиратки е причина за пожара в гората над чешма "Фатмаджика", над панорамния път към паметник "Създатели на Българската държава", който горя на 7 август. Това съобщиха от Природен парк "Шуменско плато" на страницата си във Facebook.

Според публикацията очевидците, които са подали сигнала за пожара, са разказали как деца хвърлили пиратки и избягали.

В гасенето на пожара участваха огнеборци от Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, служители от всички горски структури, от дирекцията на Природен парк "Шуменско плато", както и доброволци. Пожарът застраши електропреносната мрежа, тъй като се разрази около електрически стълбове и електроподаването в близкия квартал беше спряно.

Областният управител на Шумен Катя Иванова изказа своята благодарност и уважение към екипите на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", служителите на Областната дирекция на МВР в Шумен, горските служители, доброволното формирование и всички граждани, които участвали в потушаването на пожара.

“Вие проявихте изключителен професионализъм, отдаденост и смелост. С бърза намеса и навременни и координирани действия не позволихте разпространението на огъня и бяха предотвратени още по-големи щети за природата и хората“, посочи областният управител. Иванова благодари и на всички собственици на тежка техника, които изявили готовност да окажат съдействие и да се включат при необходимост за овладяване на ситуацията.

Снощи полицейски екипи ограничаваха достъпа към паметник "Създатели на българката държава" по шосейния път. По-късно пожарът на Шуменското плато бе локализиран.

Редактор: Цветина Петкова