Снимка: iStock
-
39% американски мита за Швейцария: Страната настоява за нови преговори след търговския удар
-
Инфлация, закон за еврото и „Магазини за хората”: Какви са очакванията за българската икономика
-
Ще доведе ли новият закон за хранителните доставки до празни рафтове в магазините
-
Бум на добива на петрол: Ще има ли спад в цените на горивата
-
Таван на надценките: До какво ще доведе мярката и какъв ще бъде ефектът върху пазара
-
Ценови шок и затягане на коланите в Румъния заради бюджетен дефицит
Минималната месечна заплата в Европейския съюз варира от 500 до около 2 700 евро
По данни на „Евростат” към юли 2025 година минималната месечна заплата в Европейския съюз преди необходимите удръжки варира от 500 до около 2 700 евро.
България е с най-ниското минимално възнаграждение – 551 евро. За сравнение – в Румъния минималната работна заплата е 797, а в Гърция – 1 027 евро.
БНБ: Ръстът на икономиката се забавя, инфлацията и заплатите растат
Пет страни в ЕС – Италия, Швеция, Дания, Австрия и Финландия – изобщо нямат национална минимална заплата, а най-високо е минималното възнаграждение в Люксембург – 2 704 евро.
По отношение на индекса за покупателната способност, въпреки най-ниската минимална заплата, България се нарежда на 23-то място в съюза по този показател.Редактор: Цветисиана Костова
Последвайте ни