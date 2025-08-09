Прокуратурата поиска постоянен арест за лидерите на рокерската група „Хелс Ейнджълс“ Емил Йорданов – Черния, Мирослав Пашов – Пашата, както и за техните авери Найден Найденов, Милен Петров и датчанина Бесльов Карстен, който е постоянно пребиваващ в село Павел, община Полски Тръмбеш.

Петимата са сърцевината на организирана престъпна група, за която всеки е обвинен в повече от 20 престъпления, като един от тях е с 27 обвинения.

Мартин Георгиев, NOVA

Групата бе разбита на 7 август при акция на ГДБОП във Велико Търново. При операцията бяха иззети множество хладни оръжия, боксове, спрейове, палки, белезници и други средства, с които са извършвани престъпленията. Иззети са също големи суми пари, мобилни телефони и компютърна техника. Според разследването, бандата е действала от 2014 година.

Сред повдигнатите обвинения са изнудване, рекет, грабежи, побои и принудително застраховане. Според прокуратурата „Черния“ и „Пашата“ нямат официална връзка с регистрирана охранителна фирма, която е на името на техните съпруги.

В момента Окръжен съд – Велико Търново разглежда мерките за неотклонение на петимата обвиняеми. По-рано достъпът до Съдебната палата беше забранен за журналисти и граждани, но час преди заседанието вратите бяха отворени за медиите.

Тарторите на групата са заплашени от наказания между 5 и 15 години затвор, както и от конфискации и глоби.