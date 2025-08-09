-
В района има голямо задръстване, гишетата за плащане на такса-мост работят
Голямо задръстване се образува на "Дунав мост" при Русе. Хиляди румънски автомобили, които се прибират от морските курорти, блокираха движението към граничния пункт. Наложи се патрули и гранични полицаи да регулират пропускането на колите поетапно.
Всички гишета за плащане на такса-мост работеха.
Жега спира камионите: Ограничения в 8 области заради горещините
На по-дълъг интервал се пропускаха колите от България към Румъния на самия мост, но заради ремонта едното платно е затворено и придвижването става бавно. Пътуващите разказаха, че чакат най-малко два часа, докато стигнат до "Дунав мост".
Очаква се трафикът в района да остане интензивен до късно тази вечер.Редактор: Цветисиана Костова
