Огънят е достигнал до вилната зона на града
Голям пожар гори във вилната зона в Харманли. Пламъците са тръгнали от гробище за бракувани автомобили, но заради силния вятър огънят се е разпространил в няколко посоки около вилната зона на града.
Пламъците са се разгорели около 16:00 часа. Според собственика на терена горенето е преминало бързо, защото в колите не е имало маслото или гориво.
Към момента са изгорели 150 бракувани автомобила, пострадали са и стопански постройки. Пожарът е достигнал и до борова гора в близост до вилната зона.
На терен работят осем противопожарни екипа.
