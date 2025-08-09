Голям пожар гори във вилната зона в Харманли. Пламъците са тръгнали от гробище за бракувани автомобили, но заради силния вятър огънят се е разпространил в няколко посоки около вилната зона на града.

Пламъците са се разгорели около 16:00 часа. Според собственика на терена горенето е преминало бързо, защото в колите не е имало маслото или гориво.

Голям пожар гори край Сунгурларе, евакуиран е дом за възрастни хора (ВИДЕО)

Към момента са изгорели 150 бракувани автомобила, пострадали са и стопански постройки. Пожарът е достигнал и до борова гора в близост до вилната зона.

На терен работят осем противопожарни екипа.