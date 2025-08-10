Снимка: iStock
-
Изкуство в космоса: Подготвят първата по рода си арт галерия на Луната
-
Норвежкият град, в който през зимата няма слънце, но инженерите върнаха светлината
-
"Дотам и обратно": Равногор - да седнеш "на ръба" на Родопите (ВИДЕО)
-
Ретрограден Меркурий в Лъв и как той влияе на живота ни (ВИДЕО)
-
Какво си позволяват и какво не младите европейци на първа среща (ВИДЕО)
-
Нова технология: Иновативно покривало гаси пожар в електромобил за 30 секунди
Екип на NOVA участва в този експеримент
Нов тренд в TikTok показва чистотата на един град по нетрадиционен начин, с помощта на чорапите на хората. В Дубай и Япония бялото си остава бяло дори след километри вървене.
Така, с бели чорапи и боси крака на своите граждани, двете страни се превърнаха в еталон за чистота.
Но какво ще се случи, ако опитаме същото в София?
Екип на NOVA, в компанията на създателя на съдържание Марин Войнов, се нагърби с това предизвикателство, за да разбере къде се намира София по скалата на дубайската и японската чистота. Самият Мартин направи за своите профили в социалните мрежи видеа, в които се подлага на експеримента.
Само за няколко дни те събраха близо половин милион гледания, а хората в коментарите го канят да обиколи по чорапи всички градове у нас.
„Обичам да правя щури неща. И просто един ден се събудих и си казах добре, това го правят и в Дубай и Япония, защо да не го направя и аз в България и да видя какъв е резултата", разказва Мартин.
БДЖ призова пътниците за отговорно поведение след зачестили случаи на замърсяване на влаковете
Популярността, която видеата му придобиват обаче е неочаквана дори и за самия него.
„Имаше един човек, който ми написа - няма да пия вода, докато не дойдеш в Сандански”, казва още Мартин. А по време на разходката, изненаданите погледи на минувачите не го смущават.
Според него, този тренд е намек и към управляващите, които трябва да се погрижат повече за чистотата на София.
"Под видеото в коментарите ме обвиниха в нечистоплъство, но съм чел, че е полезно да се ходи бос", разказва той.
Повече вижте във видеото.
Последвайте ни