Над 2 500 камбоджански монаси проведоха мирна демонстрация. Те призоваваха за пълно спазване на крехкото споразумение, за прекратяване на огъня между Камбоджа и Тайланд, както и за освобождаването на 18-те пленени войници.

Сблъсъците от края на юли включваха артилерийски обстрел и въздушни удари, които отнеха живота на най-малко 43 души и оставиха над 300 хиляди без дом от двете страни.

Конфликтът между Тайланд и Камбоджа: Въздушни удари, бойни самолети, жертви и дипломатическо напрежение (ОБЗОР)

Будистите спряха за кратко пред американското посолство в знак на благодарност към американския президент Доналд Тръмп за ролята му в прекратяването на огъня. Един монах прочете и изявление в подкрепа на номинацията на Тръмп за Нобелова награда за мир.

„Днес 70 хиляди камбоджански будистки монаси подкрепят с цялото си сърце нашия камбоджански министър-председател Хун Сен за номинирането ви (Доналд Тръмп) за Нобелова награда за мир в признание на вашия исторически принос за напредъка на световния мир“, заяви д-р Йорн Сенг Йеат.

Редактор: Румен Лозанов