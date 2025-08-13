"Магазин за хората" е частна верига магазини, в която държавата иска да наеме рафтове. Това е цената, която ГЕРБ плаща, за да има стабилно мнозинство. 10 млн. лева не е толкова фатален разход. Това каза икономистът Никола Янков в ефира на предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS.

Според него малки магазини трябва да има там, където може реално да се увеличи конкуренцията.

Икономистът доц. Косьо Стойчев посочи, че възлагането на дейност на Централния кооперативен съюз (ЦКС), който е частна структура, следва да се случва чрез обществена поръчка и търг. Именно в помещения на ЦКС ще се намират обектите от "Магазин за хората". "Правителството иска повишение на приходите от ДДС, но влиза на пазара с държавни магазини, които ще са конкурент на вече съществуващите вериги. А именно от тях идва събираемостта на данъка. Цените няма да се намалят от държавните магазини. Това е държавен капитализъм, икономическо фиаско. ЕК ще попита как е урегулирана държавната помощ за частна структура. Когато се премине нивото de minimis, e необходима сериозна обосновка", смята той.

"Не трябва да има тавани на цените, защото това би означавало, че има дефицит. Обикновено това кара търговците да не участват и продуктът изчезва от пазара. При установени монопол или картели трябва КЗК да се намеси. Аптеката не може да продава на загуба. Ако държавата иска да помага на уязвими групи, може да го направи чрез социална програма", отбеляза Янков.

На свой ред доц. Стойчев посочи, че намесата на държавата в икономиката трябва да бъде максимално малка, но все пак има и бизнеси, които са определяни за "териториални".

"В такива случаи се задейства икономическата география на територията. Ако една аптека получи разрешение за отваряне, тя си гарантира и определен брой потребители. Когато става дума за лекарства за уязвими групи, те трябва да подлежат на регулация. Освен това касовите апарати на аптеките следва да се свържат с НАП, a чрез софтуер да се проверява дали цените са по-високи от пределно определените", коментира доц. Стойчев.

Двамата бяха единодушни - не бива да се въвежда диференцирана данъчна ставка.

