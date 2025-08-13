Ще се отразят ли на България обиските в оръжейни фирми у нас ? Според експерти те могат да имат както репутационни, така и икономически щети. Темата в „Твоят ден” по NOVA NEWS коментираха експертът по национална сигурност и бивш зам.-ректор на Академията на МВР доц. д-р Милен Иванов и директорът на Програма „Сигурност” на Центъра за изследване на демокрацията д-р Атанас Русев.

„Това е втори случай във връзка с производството на военна техника у нас. Миналата седмица беше този с Петър Мирчев и изнасянето на българко оръжие за мексиканските картели. Тази седмица е нов случая, а може и да е продължение ан предишния”, коментира д-р Русев.

Украински журналист за акцията с оръжия у нас: Явно някъде и вашите служби са продънени

По думите му това е голям репутационен риск за България, тъй като секторът е с огромен ръст през последните години. „Утвърдихме се като един от основните износители на муниции и един от най-големите снабдители на Украйна”, подчерта експертът. Според него институциите трябва да много внимателни, защото непремерени действия без доказателства могат да донесат икономически щети за страната ни.

На същото мнение е и доц. д-р Милен Иванов. „В цялата ситуация аз не виждам присъствие на ДАНС, тоест трябва да се запитаме това нормално антикорупционно разследване ли е или то преследва други цели”, подчерта той. По думите на бившия зам.-ректор на Академията на МВР „такива антикорупционни органи в условия на война, в която се намира Украйна, е силно политизирана”. „Тя се управлява от военното и политическото ръководство на страната”, каза още експертът по национална сигурност.

Редактор: Калина Петкова