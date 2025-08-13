В Дом-музей „Пеньо Пенев“ в Димитровград се съхранява най-голямото любовно писмо в България, пише DarikNews . Уникалният експонат с размери 1 метър на 70 сантиметра е написан от поета Пеньо Пенев в нощта на 2 срещу 3 юли 1952 г.

Снимка: DarikNews

Между 1951 и 1954 г. поетът служи в казармата в Ямбол, Елхово и Велико Търново. По време на службата си в Ямбол той се запознава със Сотирка Робева - Ира, в която се влюбва. Във време на криза в техните отношения, Пеньо Пенев решава да излее чувствата си върху огромен лист. Писмото е написано с тънък почерк - от едната страна с червено мастило, а от другата със зелено, и съдържа няколко послесловия.

Снимка: DarikNews

Въпреки емоционалния жест, пътищата на двамата се разделят, когато Сотирка заминава за Бургас, за да учи за учителка.

Снимка: DarikNews

Писмото достига до музея благодарение на Любен Георгиев - приятел и биограф на поета. Днес то е признато за най-голямото любовно писмо в българската епистоларна литература.

Снимка: DarikNews

Посетителите на Дом-музей „Пеньо Пенев“ могат да видят не само оригинала на писмото, но и записи на автентични изпълнения на „поета с ватенката“ на негови собствени произведения. Музеят предлага и филми, разкриващи живота и творчеството на Пеньо Пенев - драматична личност и гениален творец, завинаги свързан с историята на Димитровград.

Снимка: DarikNews

