Снимка: Георги Манев/NOVA
Извършителката е задържана
Жена от Казанлък счупи бариерата пред сградата на Общината и навлезе с пълен бус с дини.
Впоследствие водачката е започнала да изхвърля плодове от превозното средство, с което се е движила. Полицейски екипи са се отзовали на място.
Жената е развивала собствена търговия с дини, като плодовете продавала на места по своя преценка, без нужните обозначения и, според служители на Общината – без да заплаща нужните такси. Местните служители многократно са отправяли предупреждения, но тя продължила да не се съобразява с наредбите.
Реорганизират движението на „Дунав мост“ при Русе
Жената извършва влизането на територията на Общината с буса, с който работи, след поредното предупреждение от страна на административните служители. При това навлизане, тя чупи с буса си подвижната бариера на входа, а след това минала между паркираните в близост автомобили и започнала да изхвърля дини от превозното средство.
Властите съобщиха, че жената ще бъде арестувана за хулиганство. Съставен е и акт за пътнотранспортно произшествие и за нарушаване на имущество.
Няма данни за пострадали хора при инцидента.
Последвайте ни