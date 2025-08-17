Познавате Берни от социалните мрежи - германецът, който прави пица и отглежда домати в село Крупник. Често му казват, че е повече българин отколкото германец, защото говори български език и е усвоил много добре западния диалект. Той е родом от Рурската област в Германия, казва, че е „мешано куче”, защото е полуавстриец. Завършва университет в Гисен, където се запознава с жена си Веси.

Заживяват във Вецлар с двете им дъщери – Елена и Евелина. По време на пандемията от COVID-19 обаче решават да се преместят в България, в село Крупник, откъдето е жена му.

"Бяхме тук, сигурно три месеца и седнахме един ден на дивана в Германия и Веси, жена ми, ми каза: „говорихме много пъти дали да се върнем в България, сега е време да сме по-близко до моите родители и ако си съгласен, дай да пробваме”. И аз винаги съм бил отворен за това, и казах: „добре, хайде да тръгваме”, разказва Берхард Вегнер.

Германецът споделя, че винаги е искал да живее на място с друга култура. Лесно се адаптира към селското ежедневие, а българския език научава от радиото. Споделя, че харесва и народна музика, а малката му дъщеря ходи на народни танци.

„Да хванеш гората”: От Германия до село Крупник

В родината си е работил в болничната администрация, а в България се отдава на своето хоби. "Занимавам се с нашия малък магазин за фурни за пица и аксесоари, тестомесачки за тези, които искат да пекат най-хубавата пица вкъщи. Пицата беше моето голямо хоби от няколко години и сега през уикенда правим пици, защото през седмицата нямам много време", казва Берни.

А освен с пица, германецът се занимава и със земеделие, но градината му невинаги е подредена по немски.

"С бащата на Веси, ако влизаме заедно в градина, той знае и прави редовете, и преди два-три дни го питам: "другата година май по-добре малко по-широко да садим доматите, не толкова близо" и той каза: „ее, добри са, добри са, виж колко домати имаме”. Свикнахме и с българска поддръжка на градина, и малко с немска", признава германецът.

Берни мечтае да си отвори малка пицария с градина, която да бъде или по-близо до гората, с малка къща, или с градина и лятна кухня за 20-30 гости.

"Аз съм повече европеец, ама щом живееш тук, на село, в България, си с адаптирана култура и, като знаеш езика, ставаш част от целия цирк", казва Берхард.

