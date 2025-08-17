Снимка: Мартин Керефейски, NOVA
-
То е организирано от Сдружение „Ангели на пътя”
Протестно бдение в София в памет на жертвите на катастрофи. То е организирано от Сдружение „Ангели на пътя” и се състоя на кръстовището, където в петък през нощта 21-годишният Виктор Илиев се вряза в автобус на градския транспорт. При инцидента загина един човек, а шестима младежи бяха ранени.
Прокуратурата: Шофьорът, врязал се в автобус в София, дишал райски газ преди катастрофата
Близки родители на жертвите настояват за ефективен контрол и истинско правосъдие за нарушителите. Настояват и за срещи с главния прокурор на Република България Борислав Сарафов и ръководството на Министерството на вътрешните работи, с които да обсъдят как държавата да се бори с черната статистика по пътищата.
