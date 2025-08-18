Министерство на образованието предлага намаляване на часовете за изучаване на чужд език за учениците в осми клас. Така от 18, предвидените часове ще бъдат вече 16.

Според просветния министър Красимир Вълчев така ще се запази възможността учениците в езиковите гимназии да се подготвят. Освен това МОН обмисля отпадане на Националното външно оценяване в 10 клас.

„Ние сме предложили промени в рамковите учебни планове. Имахме разговори с директори на езикови гимназии и много от тях смятат, че промените са полезни за езикови гимназии”, коментира Красимир Вълчев по време на посещението си в Професионална гимназия по облекло и хранене "Райна Княгиня“ в Стара Загора.

Новият пакет от образователни промени ще бъде гласуван през есента

В момента 18 от 35 часа в езикови гимназии са само по език, съответно учениците не учат история, физика, химия, биология.

"Опитваме се да премахнем това прекъсване в учебните планове. От друга страна сме предложили да не започват всички деца от нула, тоест да има възможност в осми клас да групират учениците в зависимост от нивото на владеене на езика“, посочи Вълчев и допълни, че в момента голяма част от осмокласниците в езиковите гимназии "буквално почиват“ през половината учебна година, тъй като са изучавали английски език от ранна детска възраст.

Министърът обясни, че предлаганото от образователното министерство е да се ограничи до известна степен езиковото обучение, за да се дадат диференцирани възможности на учениците и да се облекчат програмите за профилирана подготовка. Така ще може да се планира повече време за общообразователните дисциплини.

„В обсъждането на новата образователна структура са предвидени и други две дискусии, като едната от тях е за завършване на основното образование”, каза още Красимир Вълчев. По думите му има много висока степен на съгласие, че то трябва да приключва по-късно.

"Другият въпрос е за националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити. Ако имаме по-къс гимназиален етап, стои въпросът трябва ли да има външно оценяване в десети клас“, посочи той.

Правителството даде 11,8 млн лв. за образователни екскурзии

В заключение Вълчев коментира, че основните предизвикателства са свързани именно с учебните програми и подобряването на резултатите, най-вече по математика и природни науки, но и по български език и функционална грамотност.

В тази връзка министърът подчерта, че предлаганите промени целят балансиране на учебните програми.

"Това е свързано с учебните планове, оценяването и допълнителната подготовка и квалификация на учителите, но всяка една от тези теми е голяма сама по себе си", каза още Вълчев.

Редактор: Цветисиана Костова