Рано сутринта на 19, 20 и 21 август любителите на астрономията ще могат да се насладят на впечатляващо небесно явление – стълпотворение на Венера, Юпитер и Меркурий, придружени от тънкия сърп на Луната.

Физикът Пенчо Маркишки от Института по астрономия с НАО – БАН и катедра „Астрономия“ към СУ „Св. Климент Охридски“ обяснява, че явлението ще бъде видимо ниско над източния хоризонт. Във Варна наблюденията ще са възможни от около 04:50 ч., а в София – от около 05:10 ч., докато небето постепенно просветлява.

Близо час преди изгрев, около 05:40 ч. за София, Юпитер и Венера ще се издигнат на около 23° над хоризонта. Двете планети наскоро бяха в съединение – на 12 август – и постепенно се отдалечават една от друга.

Особено интересно е явлението заради добрата видимост на Меркурий. На 19 август планетата се намира в максимална елонгация – на 18.6° западно от Слънцето. Това означава,че трите планети, заедно с Луната, са лесно различими с просто око.

Снимка: БТА

Съвети за наблюдатели

Физикът Маркишки съветва явлението да се наблюдава от място с нисък източен хоризонт – например високи сгради в градовете. С бинокъл или телескоп могат да се видят кратерите по сърпа на Луната, Галилеевите спътници на Юпитер и фазата на Венера.

Изгревът на Сириус – небесен акцент

Освен планетарното стълпотворение, втората половина на август носи и още едно значимо астрономическо събитие – предутринния изгрев на Сириус, най-ярката звезда на нощното небе. За географските ширини на България първият хелиакален изгрев настъпва около 16 август, но видимостта му зависи от ясното време и ниския югоизточен хоризонт.

Всеки следващ ден Сириус изгрява с около 4 минути по-рано, което улеснява наблюдението му.

„Това явление е имало особено значение в древността – именно хелиакалният изгрев на Сириус е бил основен репер в календара на древните египтяни“, напомня астрономът.

Редактор: Петър Иванов