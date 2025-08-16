Експерти от Масачузетския технологичен институт (MIT) предполагат, че животът в Космоса би могъл да се е образувал без вода, изследването им е публикувано в списание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Според водещия автор на изследването Рачан Агравал животът в Космоса би могъл да възникне не в обикновена вода, а в определена течност, която е стабилна в агресивна външна среда. Учените предполагат, че животът на Венера и други планети би могъл да е възникнал в йонна течност - вещество, което съдържа само йони.

Експертите стигнаха до това заключение, като експериментираха с различни методи за извличане на органични съединения от сярна киселина. По време на изследването те забелязаха, че всеки път в процеса остава „стабилен слой течност“. „Това ни доведе до идеята за възможността за образуване на йонни течности и естественото им съществуване на екзопланети“, каза Агравал. Според него в агресивни условия, йонната течност би могла да се превърне в алтернативна среда за възникване на живот. Според тяхното предположение, йонната течност би могла да се е образувала на планети с високи температури – до 180 градуса – и ниско налягане.

В същото време на Земята тя се образува естествено само чрез комбиниране на отровите на два много специфични вида мравки. Йонната течност обаче се синтезира за промишлени цели.

Редактор: Цветина Петкова