Жената, известна като „кетаминовата кралица“, обвинена в това, че е продала на Матю Пери лекарствата, довели до смъртта му, се съгласи да пледира виновна, съобщи "Асошиейтед прес".

42-годишната Джасвин Санга, гражданка на САЩ и Великобритания, е петият и последен обвиняем за смъртта от свръхдоза на актьора от „Приятели“, който постига споразумение с федералните прокурори. Така Санга ще избегне процеса, който бе насрочен за септември.

Делото "Матю Пери": Още един лекар ще се признае за виновен, че е снабдявал актьора с кетамин (ВИДЕО+СНИМКА)

В писмено заявление до съда 42-годишната Санга се съгласява да се признае за виновна по пет федерални криминални обвинения, включително, че е осигурила кетамина, довел до смъртта на Пери.

Финалното споразумение е постигнато година след щателното разследване и след обявеното от федералните прокурори, че петима души са обвинени за смъртта на Пери на 28 октомври 2023 г.

Редактор: Цветисиана Костова