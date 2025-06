Калифорнийски лекар, обвинен в това, че е осигурил достъп до кетамин на звездата от „Приятели“ Матю Пери в седмиците преди смъртта му , се е съгласил да пледира виновен, съобщиха федералните прокурори.

Д-р Салвадор Пласенсия ще се признае за виновен по четири обвинения за разпространение на кетамин, съобщиха федералните прокурори в изявление в понеделник. Максималната присъда за престъплението е 40 години затвор.

Пери – най-известен с ролята си на Чандлър Бинг в „Приятели“, беше открит мъртъв в джакузито си в Лос Анджелис през октомври 2023 г. Той беше на 54 години и макар че открито споделяше за борбата си с депресията и зависимостите, смъртта му шокира феновете по целия свят.

Последните думи на Матю Пери: Инжектирай ми една голяма доза

Според текстови съобщения, предоставени на прокуратурата от д-р Марк Чавес – лекар, който вече се е признал за виновен по делото, Пласенсия нарекъл Пери „идиот“ и се чудел колко би платил за наркотика.

