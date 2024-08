Федералните власти в САЩ заявиха, че разследването на причините за смъртта на актьора Матю Пери е разкрило "широка подземна престъпна мрежа" от доставчици на наркотици, които са разпространявали големи количества кетамин в Лос Анджелис.

Документите на федералния съд описват последните месеци от живота на Пери и прехода от лечението му с кетамин, проведено в клиника заради депресия и тревожност, към пристрастяване, свързано с „безскрупулни лекари“ и мрежа от улични дилъри.

Федералното разследване установи , че в продължение на почти два месеца преди смъртта си Пери е закупил десетки флакони с кетамин за хиляди долари. В продължение на три дни преди смъртта му неговият асистент го е инжектирал най-малко шест пъти дневно.

За смъртта на Пери бяха арестувани петима души, трима от които направиха самопризнания.

Кенет Ивамаса се призна за виновен по едно обвинение за заговор за разпространение на кетамин, причиняващ смърт. Той призна, че е помогнал на Пери да намери веществото и многократно му е инжектирал медикамента, включително и дозата, довела до смъртта на звездата от „Приятели".

Д-р Салвадор Пласенсия е обвинен, че е снабдявал Пери с големи количества кетамин, инжектирайки го многократно - включително на обществен паркинг - и е обучил асистента му как да извършва манипулацията. Той заяви, че е невинен по всички обвинения повдигнати срещу него.

Д-р Марк Чавес се призна за виновен по едно обвинение за заговор за разпространение на кетамин. Той призна, че е продал кетамин на д-р Пласенсия, включително лекарства, които е отклонил от клиника за кетамин.

Newly-released texts between Dr. Mark Chavez and Dr. Salvador Plasencia reveal more details about how the pair played an alleged role in Matthew Perry’s death. https://t.co/x8C4CKoVqb

Джасвин Сангха - описана от правоприлагащите органи като „ кралицата на кетамина “. Предполагаем уличен дилър, за който според съдебните документи е известно, че работи с известни личности и елитни клиенти. Тя е обвинена в доставката на лекарствата, които в крайна сметка са убили Пери. В нейния дом бяха открити десетки флакони с кетамин и хиляди хапчета. Сангха пледира невинна по всички обвинения срещу нея.

This is Jasveen Sangha,



She is the dealer alleged to have sold Matthew Perry the batch of ketamine that killed him.



She is dubbed the "ketamine queen".



Sangha was involved with selling the drug to someone who died a few hours later from an overdose in August 2019.



The U.S.… pic.twitter.com/wTtGFJ5zDT