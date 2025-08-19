Израелският премиер Бенямин Нетаняху разкритикува Еманюел Макрон в писмо, обвинявайки френския президент, че с решението си да признае палестинската държава подхранва антисемитизма.

Френски министър отговори, че борбата срещу антисемитизма не трябва да се „използва за политически цели“.

В края на миналия месец Макрон съобщи, че Франция ще признае официално палестинската държава по време на срещата на ООН през септември. Това предизвика бърза реакция от страна на Израел, предаде АФП.

"Няма държава за признаване": Израелски министър осветли план за над 3000 жилища на Западния бряг

С обявяването на тази стъпка Франция се присъедини към нарастващия списък от държави, които са признали палестинската държавност от началото на войната в Газа преди почти две години.

В писмото, изпратено до Макрон, Нетаняху заяви, че след обявяването на тази стъпка антисемитизмът във Франция е „експлодирал“.

„Вашият призив за създаване на палестинска държава подхранва този антисемитски огън. Това не е дипломация, а умиротворяване. Той възнаграждава терора на Хамас, затвърждава отказа на Хамас да освободи заложниците, окуражава онези, които заплашват френските евреи, и подклажда омразата към евреите, която вече броди по вашите улици“, пише Нетаняху в писмото.

Израелският премиер призова Макрон да се изправи срещу антисемитизма във Франция. Нетаняху каза, че френският президент трябва „да замени слабостта с действие, умиротворяването с решителност, и да го направи до ясна дата: еврейската Нова година, 23 септември“.

И Австралия ще признае палестинската държава

Бенджамин Хадад, френският министър по европейските въпроси, заяви, че страната „няма какво да научи в борбата срещу антисемитизма“.

Проблемът, „който трови нашите европейски общества“, не трябва да бъде „използван за политически цели“, добави Хадад.

Франция е сред най-малко 145 от 193-те членове на ООН, които вече признават или планират да признаят палестинска държава, според данни на АФП.

Австралия се присъедини към списъка по-рано този месец, обявявайки намерението си да признае палестинската държава през септември.

Нетаняху разкритикува австралийския си колега Антъни Албанезе по-рано днес, наричайки го „слаб политик, който е предал Израел и е изоставил австралийските евреи“ в гневен пост в официалния X акаунт на кабинета си.

Израелски въздушен удар в Източен Ливан уби високопоставен палестински представител

Личната атака дойде на фона на дипломатически спор между двете страни, след като австралийското правителство отмени визата на крайнодесния израелски политик Симха Ротман.

Ротман, чиято ултранационалистическа партия е част от управляващата коалиция на Нетаняху, трябваше да говори на събития, организирани от Австралийската еврейска асоциация.

Няколко часа след отмяната на визата му израелският външен министър Гидеон Саар каза, че е отменил визите на австралийските представители в Палестинската автономия.

Австралийският външен министър Пени Уонг заяви, че отмяната на визите им е „неоправдана реакция“ от страна на Израел и че правителството на Нетаняху „изолира Израел и подкопава международните усилия за мир и решение за две държави“.

