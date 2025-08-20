Снимка: БГНЕС
Думите му дойдоха малко след като министърът на отбраната на Израел разреши мобилизирането на около 60 000 резервисти
Френският президент Еманюел Макрон предупреди, че израелската „военна офанзива“ за превземането на град Газа „може да доведе единствено до пълна катастрофа и за двата народа“, предаде АФП. Думите му дойдоха малко след като министърът на отбраната на Израел разреши мобилизирането на около 60 000 резервисти.
Израел е одобрил плана за превземането на Газа
„Този план ще въвлече региона в постоянна война“, написа Макрон в социалните мрежи, като повтори призива си за „международна мисия за стабилизиране“.Редактор: Емил Йорданов
Източник: БГНЕС
