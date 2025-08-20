Френският президент Еманюел Макрон предупреди, че израелската „военна офанзива“ за превземането на град Газа „може да доведе единствено до пълна катастрофа и за двата народа“, предаде АФП. Думите му дойдоха малко след като министърът на отбраната на Израел разреши мобилизирането на около 60 000 резервисти.

Израел е одобрил плана за превземането на Газа

„Този план ще въвлече региона в постоянна война“, написа Макрон в социалните мрежи, като повтори призива си за „международна мисия за стабилизиране“.

