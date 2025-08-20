-
Инструктор по парасейлинг: Не е имало проблем с въжетата, защото те държат и майката
-
Контролът върху атракционите: Правителството обеща нови регулации (ОБЗОР)
-
В Чехия тестват максимална скорост от 150 км/ч по някои участъци на магистралите си
-
Спортни новини (20.08.2025 - обедна)
-
Караджов: Частните оператори могат да направят железницата атрактивна, устойчива и ефективна
-
Безводието в Плевен: Кризисен щаб ще решава проблемите с ВиК инфраструктурата
Гледайте цялата емисия
Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни